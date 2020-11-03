Москва, , 13:56 — REGNUM Выборы президента США в 2020 году показывают рекордную явку почти за 100 лет. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

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"Судьбоносность выборов в Америке определяется простым показателем: это явка избирателей. На сегодняшний день считается, что эта явка составит 150−156 млн человек, которые проголосуют либо дистанционно по почте, либо непосредственно очно явятся на избирательный участки», — заявил Васильев.

240 млн человек в США имеют право голоса, поэтому такая явка составляет более 65%.

«Столь высокой явки не было с 1908 года. Таким образом, сами американцы считают, что эти выборы носят судьбоносный характер», — указал он.