Пенза, , 14:07 — REGNUM В Пензенской области депутаты единогласно поддержали внесенную губернатором Иваном Белозерцевым кандидатуру Николая Симонова на должность председателя регионального правительства. Соответствующее решение парламентарии приняли во время 35-й сессии Законодательного собрания шестого созыва во вторник, 3 ноября.

Его кандидатура рассматривалась на заседаниях всех комитетов регионального парламента и фракции «Единая Россия», где получила всеобщую поддержку. Николай Симонов, занимавший этот пост предыдущие пять лет, заявил перед собравшимися, что основными приоритетами для него как главы кабинета министров области было и остается развитие социальной сферы и экономики, а также принятие в условиях пандемии коронавируса всех необходимых мер для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 сентября присягнул на верность региону и поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности.

На выборах губернатора было внесено в список избирателей на момент окончания голосования 1 053 807 человек, из них приняли участие в голосовании 596 687 человек, что составляет 56,62%. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Белозерцева проголосовали 469 686 (78,72%) избирателей, его ближайший соперник Александр Васильев (ЛДПР) набрал 33 240 (5,57%) голосов.

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