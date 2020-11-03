Сеул, , 13:53 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи посетит на следующей неделе США. Об этом 3 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

По предварительным данным, визит запланирован на 8−10 ноября. В настоящее время стороны согласовывают детали встречи.

Предполагается, что встреча министра иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретаря США Майка Помпео состоится 9 ноября. Так как встреча состоится после президентских выборов в США, ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг КНДР, а также способы достижения мира на Корейском полуострове.

В ходе зарубежной поездки глава МИД Южной Кореи проведёт встречи не только с представителями Белого дома, но и представителями Конгресса США, научных кругов и аналитических центров.

Отмечается, что Кан Гён Хва в ходе поездки будет сопровождать спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, который также встретится с коллегой Стивеном Биганом.