Кишинёв, , 13:51 — REGNUM Действующий молдавский президент Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, пообещал защищать традиционные ценности и не допустить проведения в стране ЛГБТ-маршей. Он заявил об этом 3 ноября на пресс-конференции.

«Я думаю, что семейные ценности, традиции, вера — это ключевые основы для любого государства. Я обещаю защищать их», — сказал Додон.

Также молдавский президент отметил, что все традиционные религиозные культы, включая православие, выступают за традиционные семьи и подчеркнул, что он не участвовал в маршах ЛГБТ в Молдавии, как его оппонент в предстоящем втором туре президентских выборов — экс-премьер-министр страны Майя Санду.

«Я не допущу их (ЛГБТ-маршей — ред.) проведения», — подчеркнул Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дебаты с бывшим премьер-министром Молдавии Майей Санду, являющейся участником второго тура президентских выборов в стране, намерен провести на нейтральной платформе действующий глава государства Игорь Додон.