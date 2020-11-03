Москва, , 14:02 — REGNUM Заявление российского сенатора Алексея Пушкова о том, что сделать из Украины Францию не выйдет при жизни следующего поколения граждан страны, вызвало споры в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну какая полноценная торговля была упущена Украиной? Для такой торговли необходимы средства производства и промышленность. Этого там давно нет. Ну работает там ряд предприятий, собирают из Китайского ширпотреба, печки, газовые котлы, электроинструмент. То же самое есть и в России. Мы тоже собираем товары народного потребления из Китайских запчастей. От утюга, до холодильника и стиральной машины», — пишет пользователь populowandrei.

Многие комментаторы обратились к Пушкову с призывом перевести своё внимание с Украины на Россию.

«Не думаю, что у нас в России большинство довольно своим финансово-экономическим положением!», — считает пользователь Vitya Iv.

Тем не менее, некоторые комментаторы согласились с мнением Пушкова. Они считают, что Украина упустила свои возможности по улучшению жизни граждан с приходом к власти президента Петра Порошенко.

«Украина давно потеряла все шансы на нормальную жизнь. Особенно после прихода Порошенко и окончательно перешла под внешнее управление Америки. Сейчас это государственное образование с отсутствующей экономикой», — написал Павел П.

Другие уверены, что раз за Украину «взялся Запад», то не в его интересах улучшать жизнь в данном государстве. По их мнению, США и их союзники используют Украину, как способ «надавить на Россию» и создать на её границе кольцо напряжённости.

«Их правительству запад платит за уничтожения народа и страны, а не за повышения уровня жизни», — поделился мнением Михаил С.

Напомним, 2 ноября российский сенатор Алексей Пушков сообщил о том, что сделать из Украины Францию не выйдет при жизни следующего поколения граждан страны.