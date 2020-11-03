Маскат, , 13:48 — REGNUM Посол Индонезии в Омане Мохамад Ирзан Джохан встретился с министром иностранных дел Омана Бадром Аль-Бусаиди, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол Индонезии и министр иностранных дел Омана обменялись мнениями о развитии двух стран и прогрессе двусторонних отношений.

Глава МИД Омана заявил, что стороны стали дружественными странами, которые будут продолжать тесно сотрудничать, договорившись улучшить двусторонние отношения между Индонезией и Оманом в различных областях, особенно в экономическом и туристическом секторах.

Посол Индонезии выразил надежду, что туристы из Омана смогут вернуться в Индонезию после окончания пандемии. Посол также заявил, что сотрудничество между двумя странами должно расширяться в области культуры и контактов между людьми.

«Оман открыт для приема индонезийских туристов. Мы также очень рады, что Оман является излюбленным туристическим направлением для индонезийских паломников», — заявил глава МИД Омана.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наладит отношения и сотрудничество в вопросах климата с Китаем, как одним из крупнейших и наиболее важных партнеров в регионе.

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