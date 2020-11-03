Ереван, , 13:48 — REGNUM Нагорный Карабах находится на «антитеррористической передовой» мировой гибридной войны, заявил 3 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, началась мировая гибридная война, «и чем дольше мир будет игнорировать её, тем заметнее она будет». Пашинян считает, что эта война в равной степени направлена против христиан, мусульман и иудеев.

«Нагорный Карабах, кстати, находится на антитеррористической передовой этой войны, и без преувеличения, здесь решается судьба цивилизации. Цивилизация должна победить», — написал Пашинян на своей странице в Facebook, комментируя теракт в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. По последним данным, погибли четыре человека, ещё несколько пострадали, в том числе один полицейский. Полиция ликвидировала одного из стрелков.

Власти Австрии заявили, что стрельбу по прохожим в австрийской Вене открыл по меньшей мере один террорист, который симпатизировал «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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