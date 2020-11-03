Москва, , 13:47 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете при заключении договора добровольного медицинского страхования для медиков внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Предлагается предоставить врачам, фельдшерам и медсёстрам возможность получать налоговый вычет при заключении договора добровольного страхования здоровья и жизни вне зависимости от срока приобретения страховки.

«Впрочем, предоставить налоговые льготы медикам нужно было ещё раньше, не дожидаясь наступления пандемии. К сожалению, вместо этого, государство провело оптимизацию здравоохранения и, несмотря на коронавирус, до сих пор не позаботилось о защите здоровья врачей и медсестёр», — рассуждает Миронов.