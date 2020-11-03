Вашингтон, , 13:46 — REGNUM С обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа выступил член Палаты представителей Тед Лью. Свои взгляды на действующего главу государства он высказал в день президентских выборов 3 ноября у себя в твиттере.

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«Действительно ли администрация Дональда Трампа — самая коррумпированная в истории США? Да», — пишет Лью.

Конгрессмен сообщает, что госсекретарь Майк Помпео «неоднократно устраивал частные ужины с элитой округа Колумбия с изысканной едой и дорогим вином, и он взимает плату с налогоплательщиков». Лью комментирует твит корреспондента New York Times Эдварда Вонга, в котором Вонг пишет, что «высокопоставленные чиновники администрации Трампа обвиняются в использовании ресурсов налогоплательщиков для кампании в поддержку Трампа, это Помпео, О’Брайен, Барр, Вольф, Рэтклифф. Офис специального прокурора расследует деятельность Помпео на предмет двух потенциальных противоправных действий».