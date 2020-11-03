Скопье, , 13:43 — REGNUM Мужчина, совершивший 2 ноября террористический акт в Вене является выходцем из Северной Македонии. Эту информацию 3 ноября подтвердил министр внутренних дел Австрии.

Министр Карл Нехамер сообщил агентству АПА о том, что террориста, которого сотрудники австрийской полиции ликвидировали во время совершения теракта, зовут Куйтим Фейзулай, ему было 20 лет и у него было двойное гражданство Северной Македонии и Австрии.

Македонский албанец Фейзулай в апреле 2019 года был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения из-за попыток уехать в Сирию и присоединиться к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По информации СМИ, он был условно освобожден в начале декабря 2019 года, передает сербский телеканал РТС.

Напомним, что 2 ноября в столице Австрии, Вене, произошла серия из шести нападений на жителей города. Четыре человека погибли, четырнадцать получили ранения. Все нападения произошли вблизи синагоги. Один из террористов носил на себе жилетку с взрывчаткой.