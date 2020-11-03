Вашингтон, , 13:38 — REGNUM США — величайшая нация в мировой истории, необходимо поддержать этот курс и сделать Америку даже более великой, чем она когда-либо была, заявил конгрессмен-республиканец Ли Зелдин. Соответствующее заявление он опубликовал в своем твиттере в день президентских выборов в США.

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«Американцы выбираются свободу, а не социализм. Мы хотим закона и порядка, безопасности и сохранности, мира и преуспевания», — пишет политик, член комитетов Палаты представителей по финансам и по иностранным делам.

По мнению Зелдина, Америка сейчас находится на распутье, ставки никогда не были так высоки и речь идет о контроле над судьбой народа. «Мы будем биться за сердце и душу США и мы победим», — пишет республиканец Зелдин. В своих словах он адресуется к лозунгу Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» и намекает на «социализм» некоторых демократов.