Москва, , 07:44 — REGNUM Разработка законопроекта в сенате США, в котором продажа другим странам передовых систем вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, будет предполагать ограничение на покупку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», вызвала обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Это все из одной серии типа запрет летать крокодилам, ездить на кроликах… Ракете пофиг на то, есть ли закон не обижать F35 или нет. Её не предупредили. Так что ловите, ребятки, если нашкодите!», — написал пользователь vovanchic1959.

Многие пришли к выводу, что США действительно испугались российских систем ПВО. По их видению, данный законопроект говорит о том, что Америка не способна обеспечить безопасность для своих истребителей от вооружения Российской Федерации.

«Хвалёный F-35. Испугались C-400. Что тогда говорить про С-500 и другие разработки Российского вооружения. Что тут сказать? «Дорогой» Запад, — обтекайте!», — написал пользователь под псевдонимом «Пароль Логинов».

Некоторые отметили тот факт, что разработка данного законопроекта началась после испытания С-400 турецкими военными, которым зенитные ракетные комплексы продала Россия. Испытания могли дать информацию для руководства США об опасности российских комплексов, считают комментаторы.

«Турки провели испытания С-400, после чего американцы засуетились с законом. Видимо, хваленые F-35 оказались удобной мишенью для российского комплекса», — поделился мнением пользователь Владимир.

Но нашлись и те, кто оказался уверен, что инициация разработки законопроекта началась из-за денег. Имеется в виду, что Россия поставляет комплексы С-400 в составе крупной группы техники. Американцы попросту хотят продавать свои системы ПВО и выдавить с рынка Российскую Федерацию.

«Да им глубоко безразличны какие бы то ни было ТТХ и что там лучше хуже. Бабло решает — хотите покупать Ф-35 — закупайте и пэтриот, а будете брать другое вот вам и санкции. А любая нормальна ПВО — это многоуровневая связанная система и просто поставить в поле С-400 это обрезок ПВО — это так, базу охранять, до ближайшего холма, несколько десятков ракет её насытят и её полномочия на этом всё, какой бы высокотехнологичной она ни была. Рынок вооружений это про деньги, а не про ТТХ», — пишет Николай Н.

Напомним, 2 ноября стало известно о том, что в сенате США началась разработка законопроекта, в котором продажа другим странам передовых систем вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, будет предполагать ограничение на покупку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».