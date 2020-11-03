Киев, , 14:48 — REGNUM Законопроект об отставке судей Конституционного суда Украины (КСУ), поданный президентом страны Владимиром Зеленским, подпадает под действие уголовного кодекса Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 3 ноября телеканал 112.ua.

Политик напомнил, что решение об отставке может принять сам КСУ двумя третями голосов. Других оснований для его роспуска в конституции Украины нет.

Медведчук перечислил статьи Уголовного кодекса Украины, регламентирующие ответственность за неисполнение решений КСУ.

«Признаки этих статей Уголовного кодекса есть в действиях всех должностных лиц, которые инициировали и которые начали реализовывать политику президента… Я имею в виду… и членов СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM), и членов правительства, которые начали отменять те нормы, которые касаются НАПК (Национального агентства по противодействию коррупции — ИА REGNUM)», — рассказал он.

Депутат отметил, что единственным законным выходом из сложившейся ситуации является разработка поправок к законам, которые были признаны неконституционными, чтобы устранить те недостатки, на которые указал КСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Зеленского в КСУ заявил, что суд отменил статью о недостоверном декларировании из-за «любви к России».

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