Скопье, , 13:33 — REGNUM Военные Северной Македонии в составе международных Сил для Косово (КФОР) будут охранять православный сербский монастырь Високи Дечани. Об этом сообщила пресс-служба миссии КФОР после церемонии понятия флага Северной Македонии в штаб-квартире регионального командования Запад 3 ноября.

Часть македонских военных будет работать также в Главном штабе КФОР в Приштине, передает сербский телеканал РТС.

В составе военного контингента Северной Македонии в Косово и Метохии всего 44 военнослужащих из казармы «Кузман Йосифовски-Питу» из города Тетово. Команда КФОР планирует в следующем году увеличить численность македонского контингента.

Напомним, что международные силы под руководством НАТО отвечают за обеспечение безопасности в южном сербском крае Косово и Метохия.

Северная Македония стала 30-м членом НАТО в марте 2020 года.