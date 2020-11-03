Амстердам, , 13:23 — REGNUM Суд в Нидерландах в рамках дела о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году направила новый запрос США о спутниковых снимках происшествия. Об этом 3 ноября сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Ещё один запрос отправлен США касательно спутниковых снимков. Этот запрос в настоящее время обрабатывается», — цитирует его РИА Новости.

Отметим, сегодня в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на территории Донецкой Народной Республики 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Отметим, что в докладе об обстоятельствах крушения, подготовленном Советом безопасности Нидерландов, причиной катастрофы названо попадание ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». В докладе сообщалось, что ракета была запущена с территории площадью 320 кв. км, в пределах которой находились и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и силы ополчения Донбасса.

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