Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Выбранный нынешним президентом США Дональдом Трампом курс в решении внешнеполитических задач страны, который имеет очень много общего с чисто предпринимательским подходом, скорее всего, сохранится в течение еще очень долгого времени после ухода ставшего главой Белого дома бизнесмена из власти. С таким прогнозом выступил доцент кафедры политологии Университета Тафта Майкл Бекли в статье для журнала Foreign Affairs.

«Многие эксперты сетуют на тот ущерб, который политика Трампа «Америки прежде всего» нанесла так называемому либеральному международному порядку — набору институтов и норм, лежавших в основе международной политики после окончания Второй мировой войны. Они надеются, что после того, как Трамп покинет Овальный кабинет, Соединенные Штаты вновь возьмут на себя роль лидера стремящегося к либерализму мира», — пишет Бекли, призывая на это особенно не рассчитывать.

«Эпоха либеральной гегемонии США — это артефакт, появившийся сразу после окончания Холодной войны. Напротив, предпринимательский подход Трампа к внешней политике был нормой на протяжении большей части истории США», — подчеркнул политолог.

Более того, подобный подход главы Белого дома вызывает отклик у большого числа американских граждан, и их будет еще больше по мере развития двух общемировых трендов — стремительного старения населения и роста автоматизации производства, что будет менять глобальный баланс сил в пользу США. Бекли отметил, что к 2040 году лишь у США будет возможность обеспечивать себе глобальное военное присутствие, тогда как благодаря технологическому развитию со временем Вашингтон сократит свою зависимость от иностранной рабочей силы и ресурсов и сможет осуществить переоснащение своих вооруженных сил для сдерживания обладающих сравнимым военным потенциалом противников.

«Однако оставаться самой могущественной страной — это не то же самое, что оставаться гарантом либерального международного порядка. Как это ни парадоксально, но те же тенденции, которые укрепят экономическую и военную мощь США, также затруднят ей выполнение этой задачи и сделают подход Трампа более привлекательным», — указал Бекли.

Так, из-за быстрого старения населения и роста автоматизации производства вера в демократию и капитализм будет ослабевать, что будет негативно сказываться на так называемом «свободном мире». Бремя ответственности за заботу о старшем поколении и тех, кто потерял работу, приведет к обострению конкуренции за ресурсы и рынки. Кроме того, указанные выше глобальные тренды обнажат недостатки международных институтов, на которые опираются правительства, решая общие проблемы, тогда как Вашингтон почувствует себя менее зависимым от иностранных партнёров, чем когда-либо.

«Под действием этих сил США могут превратиться в ничем не сдерживаемую супердержаву», — отметил Бекли.

«Как и в двадцатом веке, в двадцать первом веке гегемоном будут США. Но в то время как предыдущий «американский век» был построен на либеральном видении роли США в мире, то, что мы можем наблюдать сегодня, является рассветом нелиберального американского века», — указал он.

Это, по словам политолога, чревато тем, что США могут превратиться в «экономический и военный колосс, лишенный моральных обязательств», который будет проводить «ни изоляционистскую, ни интернационалистскую, но агрессивную» политику. Уже во время правления Трампа подобные изменения имели место. Так, многие обязательства США по обеспечению безопасности стали сильно походить на рэкетирские предприятия: США будут защищать ту или иную страну, если она заплатит Вашингтону за это.

На агрессивные рельсы США могут встать и в области международной торговли, где Вашингтон, вместо поддержки международных правил и институтов, стал применять весь набор принудительных мер, — таких как пошлины, санкции, ограничения выдачи виз, кибершпионаж и нанесение ударов с помощью БПЛА, — для того, чтобы добиться наилучших деловых условий для себя как от союзников, так и от противников.