Вашингтон, 3 ноября 2020, 13:22 — REGNUM Выбранный нынешним президентом США Дональдом Трампом курс в решении внешнеполитических задач страны, который имеет очень много общего с чисто предпринимательским подходом, скорее всего, сохранится в течение еще очень долгого времени после ухода ставшего главой Белого дома бизнесмена из власти. С таким прогнозом выступил доцент кафедры политологии Университета Тафта Майкл Бекли в статье для журнала Foreign Affairs.
Более того, подобный подход главы Белого дома вызывает отклик у большого числа американских граждан, и их будет еще больше по мере развития двух общемировых трендов — стремительного старения населения и роста автоматизации производства, что будет менять глобальный баланс сил в пользу США. Бекли отметил, что к 2040 году лишь у США будет возможность обеспечивать себе глобальное военное присутствие, тогда как благодаря технологическому развитию со временем Вашингтон сократит свою зависимость от иностранной рабочей силы и ресурсов и сможет осуществить переоснащение своих вооруженных сил для сдерживания обладающих сравнимым военным потенциалом противников.
Так, из-за быстрого старения населения и роста автоматизации производства вера в демократию и капитализм будет ослабевать, что будет негативно сказываться на так называемом «свободном мире». Бремя ответственности за заботу о старшем поколении и тех, кто потерял работу, приведет к обострению конкуренции за ресурсы и рынки. Кроме того, указанные выше глобальные тренды обнажат недостатки международных институтов, на которые опираются правительства, решая общие проблемы, тогда как Вашингтон почувствует себя менее зависимым от иностранных партнёров, чем когда-либо.
Это, по словам политолога, чревато тем, что США могут превратиться в «экономический и военный колосс, лишенный моральных обязательств», который будет проводить «ни изоляционистскую, ни интернационалистскую, но агрессивную» политику. Уже во время правления Трампа подобные изменения имели место. Так, многие обязательства США по обеспечению безопасности стали сильно походить на рэкетирские предприятия: США будут защищать ту или иную страну, если она заплатит Вашингтону за это.
На агрессивные рельсы США могут встать и в области международной торговли, где Вашингтон, вместо поддержки международных правил и институтов, стал применять весь набор принудительных мер, — таких как пошлины, санкции, ограничения выдачи виз, кибершпионаж и нанесение ударов с помощью БПЛА, — для того, чтобы добиться наилучших деловых условий для себя как от союзников, так и от противников.