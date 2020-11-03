Оттава, , 13:40 — REGNUM Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо, осудившего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

В ответ на слова Трюдо о том, что «свобода слова имеет ограничения», Лего поддержал сторону президента Франции Эммануэля Макрона, также поддержавшего публикацию карикатур. В ходе пресс-конференции Лего заявил, что «абсолютно не согласен с Трюдо» и что «следует защищать свободу слова».

«Нельзя обвинять людей, создающих карикатуры», — продолжил Лего. «Не стоит таким образом оправдывать насилие», — добавил он.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.