Вена, , 13:29 — REGNUM Нападение в Вене не является конфликтом между христианством и исламом, или между жителями Австрии и мигрантами, это война между цивилизацией и варварством. Об этом 3 ноября заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в своем телеобращении к нации.

«Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами», — сказал во время своего обращения Курц.

Также он отметил, что теракт в Вене — это борьба между большинством людей, которое верит в мир, и немногими, которые желают войны.

«Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью», — заявил австрийский канцлер.

Кроме того, он отметил, что Австрия не попадется в ловушку экстремистов, которые хотят разделить австрийское общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о введении в Австрии трехдневного траура в связи с терактом в Вене приняли власти страны.