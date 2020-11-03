Москва, , 13:26 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он готов стать посредником в урегулировании конфликта его французского коллеги Эмманюэля Макрона с мусульманской диаспорой, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну, вот Батька уже и Макрона критикует! А вот сказать — Крым российский, как-то «слабо». Не в критике сила, а в единении с Россией. Думай Александр Григорьевич, лучше думай!», — пишет Александр М.

Многие отметили, что Лукашенко не является самым миролюбивым политиком на мировой арене. Поэтому его посредничество в урегулировании религиозных вопросов может обернуться еще «большим розжигом», ибо Лукашенко любит ставить ультиматумы, считают они.

«В своей стране же все хорошо, можно и французам помочь. Или он имеет ввиду диалог в такой же форме, как он со своим народом ведет?», — написал пользователь Сергей.

Отдельные комментаторы отметили, что Лукашенко будет тяжело найти общий язык с мусульманской диаспорой, ведь в Белоруссии не так много исповедующих данную религию граждан.

«На 9,5 млн человек в Белоруссии приходится 30 тысяч мусульман, по данным Википедии. Во Франции на 64,5 млн приходится около 10% мусульман. Даже и не понять, шутка ли это предложение или гиперболическое самомнение?», — написал Шиш Б.

Другие предположили, что в такой форме Лукашенко попросту подшутил над своим французским коллегой. По их видению, Франция вмешивается во внутренние дела Белоруссии в тот момент, когда в ней самой разгораются различные конфликты.

«Лукашенко просто троллит Макрона за то, что тот тоже лезет в его дела, когда у самого проблемы», — поделился мнением пользователь Николай.

Нашлись и те, кто призвал Францию скорее решать миграционный вопрос, окончание которого позволит ей избавится от напряжённости в обществе. Они уверены, что Франция зашла в тупик с «открытыми для всех объятиями».

«Европе нужно избавляться от мигрантов вне зависимости от их религии. Противостояние с исламом приведет только к ненависти и кровопролитию, не решив проблемы», — считает пользователь Надежда.

Напомним, 2 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он готов стать посредником в урегулировании конфликта его французского коллеги Эмманюэля Макрона с мусульманской диаспорой.