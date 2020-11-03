Киев, , 13:20 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» и заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко не знает, когда может состояться голосование в Раде по законопроекту, который увольняет нынешний состав Конституционного суда.

Об этом он заявил 3 ноября в комментарии «Радио Свободы».

Соратник Зеленского заявил, что это — «сложный вопрос».В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть голосование на этой неделе, Корниенко сказал:

«Не знаю, не уверен».

Корниенко отметил, что он лично поддерживает и президента, и соответствующий законопроект президента, и будет голосовать за документ, когда он будет официально вынесен на рассмотрение.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский предлагает депутатам уволить всех судей Конституционного суда и обновить состав суда. Президент заявил, что если депутаты не поддержат эту инициативу, он готов к роспуску парламента.