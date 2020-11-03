Москва, , 13:17 — REGNUM Выдающиеся достижения агентов советской и российской разведок Олдрича Эймса и Роберта Ханссена не позволят их обменять на агентов США. Об этом 3 ноября сказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона не видит надежды на какой-либо вариант обмена агентов. Нарышкин отметил, что это позиция американской стороны, которая подтверждена много лет назад.

«Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в обеспечение безопасности тогда Советского Союза», — пояснил глава СВР.

Олдрич Эймс — бывший глава советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую разведку. В 1994 году ФБР арестовало Эймса. Позднее он получил пожизненный срок.

Роберт Ханссен — бывший высокопоставленный сотрудник ФБР. Он арестован в 2001 году по обвинению в передаче Москве секретной информации о средствах электронной разведки. Ханссен приговорен к 15 пожизненным заключениям.