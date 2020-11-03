Белград, , 13:36 — REGNUM Основные достопримечательности столицы Сербии окрасят в цвета флага Австрии вечером 3 ноября в знак солидарности с этой страной после теракта в Вене. Об этом написал заместитель мэра Белграда Горан Весич в своём профиле в социальной сети.

По его словам, Белград, как город-побратим Вены, несет особую ответственность за то, чтобы проявить солидарность в это трудное для столицы Австрии время.

Таким образом, вечером 3 ноября мост в Аду, мост Бранка, дворец Албания, фонтан на площади Славия и дом парламента буду окрашены в цвета австрийского флага.

«Мы скорбим по жертвам террористического акта и выражаем соболезнования мэру Вены, а также гражданам австрийской столицы, где проживает много сербов. Экстремисты совершили покушение на общие европейские ценности прошлой ночью. Европейские страны должны объединиться в борьбе против экстремизма и терроризма», — написал Весич.

Напомним, что в Вене вечером 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Погиб один человек, несколько пострадали, в том числе один полицейский. Полиция ликвидировала одного из стрелков.