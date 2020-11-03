Киев, , 13:14 — REGNUM У Владимира Зеленского есть только одна «красная линия», пока он занимает пост президента — это конституция Украины, заявил в своем комментарии 3 ноября политический эксперт Владимир Грановский.

«Все, кто убеждают его (Зеленского) в обратном — являются провокаторами, действующими в интересах третьих лиц, которые осознано толкают его на нарушение закона с последующими последствиями», — подчеркнул специалист.

Также Грановский отметил, что ожидает реакцию пятого президента страны Петра Порошенко, который по словам Зеленского пришёл к власти неконституционным путём.

«Хотя, возможно, он разделяет это мнение?», — задался вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в эфире украинского телевидения Зеленский, рассуждая о путях выхода из нынешнего кризиса, вспомнил о бегстве из страны Виктора Януковича в 2014 году.

«А где было написано в Конституции, что лишается президент своих полномочий за побег? Нигде. Но решение приняли, более того — объявили выборы, и правильно сделали. Я поддерживаю», — заявил он.