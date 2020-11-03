Джакарта, , 13:10 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наладит отношения и сотрудничество в вопросах климата с Китаем, как одним из крупнейших и наиболее важных партнеров в регионе, сообщает Antara.

«Я уверен, что то, как Китай продвигает свою климатическую концепцию, а также усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива окажут положительное влияние на Юго-Восточную Азию», — заявил Гита Вирджаван, бывший министр торговли Индонезия.

Известно, что президент Китая Си Цзиньпин в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября 2020 года заявил, что его страна стремится к нулевым вредным выбросам, установив целевые показатели к 2060 году.

Сотрудничество в области чистой энергетики — один из лучших аспектов взаимоотношений двух сторон, ориентированных на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио оценил сотрудничество между Индонезией и Турцией в области обороны, исследований и технологий.

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