Кызыл, , 13:10 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал сотрудников республиканского агентства по делам национальностей (АДН) не подменять живую работу с людьми отчётами о заседаниях и разработанных программах. По его словам, межнациональные отношения невозможно прописать в законах и отрегулировать инструкциями и нормативами. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в преддверии Дня народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил о необходимости быть предельно честными в оценке межэтнических отношений в регионе, поэтому существующее благополучие не должно успокаивать. Тем более, что как в самой Туве, так и за её пределами, есть «группки», готовые проблемы республики рассматривать через призму межнациональных отношений.

«Поводы для обсуждения темы межнациональных отношений всегда есть. Тот же кадровый вопрос. Я указал руководителям ряда муниципалитетов на отсутствие русскоязычных специалистов в их командах. Наверняка, глядя на местную власть, и в трудовых коллективах поступают по тому же принципу: директор-тувинец набирает на работу тувинцев, русский — русских. В результате образуются полностью мононациональные по составу организации», — отметил он.

Глава призвал не допускать подобного разделения в общественном сознании. По его словам, необходимо стремиться к атмосфере, в которой человек любой национальности в Туве будет чувствовать себя комфортно. При этом особую ответственность он возложил на тувинцев, составляющих более 80% населения.

В частности, Шолбан Кара-оол указал на отсутствие пособий по изучению тувинского языка для русскоязычных, предложив агентству заняться этим вопросом. Сотрудники АДН, по его мнению, также должны активно участвовать в мероприятиях других ведомств, например, спортивных, наполняя их своим содержанием. Отдельно глава выделил работу со студентами вузов, чтобы мотивировать их работать в регионе.

«Для этого необходимы совершенно конкретные меры поддержки, проекты, предусматривающие участие молодых специалистов в жизни Тувы, соглашения с работодателями, обеспечивающие гарантированное трудоустройство. В целом общественно-политическая ситуация у нас в республике стабильная, о чем свидетельствуют социологические исследования», — заключил глава республики.