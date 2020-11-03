Москва, , 13:10 — REGNUM Выборы в США всегда являются интригой. Ведь благодаря отстроенной системе праймериз на выборы идут действительно равные соперники, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Сейчас, на фоне неудач Трампа в борьбе с коронавирусом, кажется, что Джо Байден является фаворитом в ключевых штатах. Но прогнозы делать стоит очень аккуратно, ведь и на выборах 2016 года кандидат Клинтон лидировала во многих опросах.

В любом случае, не стоит думать пропагандистскими штампами, что 3 ноября идет выбор между добром и злом, порядком и хаосом, гражданской войной и единством. Ведь американская политика построена на знаменитой системе сдержек и противовесов.

Поэтому роль личности во главе системы не так важна, с учетом всех ограничений. Конечно, скандалы неминуемы, в них сыграет роль и эксцентричность Трампа, и сложность подсчетов голосования по почте.

Но пока что система США выдержит даже скандальные выборы, у нее огромный запас прочности», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в четырех ключевых штатах.

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