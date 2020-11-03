Москва, , 13:05 — REGNUM Заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и свидетельствует о неуверенности демократов в победе Байдена и поиске новых вариант перехвата власти. Так член Комитета Госдумы по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление Пэлоси о возможности избрания президента США конгрессом в случае, если ни один из кандидатов не получит достаточного количества голосов выборщиков.

«Не лишены основания слухи и о далеко идущих амбициях самой Пелоси, которая, в принципе, может сама занять Белый дом в том случае, если президент и вице-президент США не будут избраны», — отметила Панина.

В качестве еще одной версии Панина назвала наличие у политической верхушки Демпартии резервного кандидата, который будет претендовать на роль компромиссной фигуры, консолидирующей страну после нескольких лет взаимной конфронтации противоборствующих лагерей.

«Политическая ситуация в США отличается такой степенью турбулентности, что, гипотетически, в следующем году управлять государством могут вовсе не Трамп и не Байден, а неизвестные широкой публике люди, имена которых не на слуху», — констатировала Панина.