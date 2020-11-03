Москва, , 13:04 — REGNUM Министерство иностранных дел России осудило атаку на университет в Кабуле, сообщается на сайте ведомства.

В МИД РФ напомнили, что 2 ноября в результате теракта на Кабульский университет погибли около 20 человек, свыше 20 получили ранения. Ответственность за это вновь взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Полагаем, что международному сообществу пора уже всерьез взяться за дело в борьбе с террористической угрозой в Афганистане, в первую очередь с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является основным дестабилизирующим фактором не только в ИРА, но и во всем мире», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Афганистане в результате атаки на военную базу в провинции Кундуз пострадали не менее 24 человек, включая военных. По данным источников, взорвался заминированный автомобиль. После этого началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.

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