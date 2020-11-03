Сеул, , 13:02 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль и начальник Сил обороны Малайзии генерал Аффенди Бин Буанг провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества и расширения обменов военными специалистами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, в ходе видео-переговоров представитель Малайзии поздравил Вон Ин Чхоля со вступлением в должность, а также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества и расширение обменов в будущем.

В свою очередь глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи отметил, что Малайзия является ключевым партнёром Сеула в Новой южной политике правительства, а также добавил, что в текущем году страны празднуют 60-летие установления дипломатических отношений.