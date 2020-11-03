Киев, , 12:53 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал понять, что не намерен уходить в отставку.

Об этом он заявил сегодня, 3 ноября, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, один из депутатов поинтересовался у министра, что Степанов будет делать, когда Рада проголосует за его отставку.

«Я же вам уже отвечал — не все мечты сбываются», — заявил на это глава минздрава.

Ранее о намерении требовать отставки Степанова заявила фракция Рады «Голос». Министру вменяют в вину, что граждане ожидают результатов тестов на COVID-19 не несколько дней, а несколько недель, а также не могут лечь в больницы, поскольку там нет мест.

Сегодня в Раде Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине «быстро превращается из сложной в катастрофическую» и стране необходимо приготовиться к неизбежному, поскольку «легко пройти вторую волну невозможно».