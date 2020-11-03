Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Меморандум о непризнании результатов прошедших выборов в парламент Грузии подписали лидеры оппозиционных партий 3 ноября, после совместного заседания. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, текст подписанного документа зачитал лидер «Лейбористкой партии» Шалва Нателашвили.

«Парламентские выборы 31 октября 2020 года проведены в условиях насилия и запугивания избирателей, скоординированного давления Службы государственной безопасности и криминального мира, масштабного подкупа, использования административного ресурса и проявления влияния насилия на волю избирателя», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в оппозиционных партиях считают итоги голосования «сфальсифицированными» и не признают парламент нового созыва легитимным и отражающим выбор народа. В меморандуме также говорится, что оппозиционные партии будут бороться против власти лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Мы продолжаем борьбу против Иванишвили для лучшего демократического будущего нашей страны. Требованием демократической оппозиции является отмена результатов этих выборов, проведение повторных выборов и системное устранение всех тех нарушений, включая правила комплектования ЦИК, которые привели к системной фальсификации этих выборов», — сказано в меморандуме.

Сообщается, что документ также подписали лидеры партий, которые не смогли, по данным Центризбиркома, пройти в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Лидеры оппозиционных партий заявили, что итоги были «сфальсифицированы».

Группа наблюдателей ОБСЕ, прибывшая на выборы в Грузию, опубликовала заявление что, в целом выборы можно признать конкурентными и свободными.

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