Москва, , 12:55 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон пытается расколоть сотрудничество Москвы и Пекина, вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну, нового почти ничего нет. Всё старо как мир. Сколько существует история, столько имеет место борьба за первенство, а уж какими методами она ведется это вопрос второй. В спорте, чтобы она велась по правилам, есть судьи. А кто установил правила между государствами — лидерами и кто может претендовать на право судьи? Право сильного!», — написал Александр М.

Многие отметили, что то, что Нарышкин считает провокацией, на самом деле, является конкуренцией на геополитической карте. По их мнению, отношения между Россией и Китаем закончатся тогда, когда одна из сторон перестанет видеть выгоды из взаимодействия.

«А я вообще не понимаю таких тезисов, какие выражает господин Нарышкин. Если Китаю это выгодно, то кто расколет такое сотрудничество? Если Китаю выгоднее торговать с США, то они же не дураки упускать возможность получить выгоду. Это конкуренция называется», — пишет Иван И.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что Китай не является для России другом. КНР, уверены они, делает то, что находится в его интересах. Если это не учитывать, то Российская Федерация может получить серьёзный ущерб в будущем, считают пользователи.

«США хоть не лукавят и прямо говорят, что Россия им не друг, а враг. А Китай хитро молчит и выжидает… как там говорится в их поговорке? «Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «многониковый_аноним».

Той же логики должна придерживаться и Америка, думаю граждане. Комментаторы считают, что заигрывание с Китаем, экономика которого постоянно растёт, может стоить и для США своего первенства на мировой арене.

«А разве Китай нам друг? Он мне напоминает затаившегося в засаде тигра, который ждёт, когда сосед ослабнет или зазевается? Если он наш друг, то почему Китай мудрит хотя бы с закупкой российского газа? Или выгода всегда на 1-м месте? По моему мнению, напрасно Америка оттолкнула Россию от себя», — считает Александр О.

Напомним, 3 ноября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон пытается расколоть сотрудничество Москвы и Пекина.