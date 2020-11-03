Москва, , 12:43 — REGNUM США готовятся закрепить на законодательном уровне превосходство российского оружия, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"В Соединенных Штатах не только признали превосходство российского оружия, но и собираются закрепить этот факт законодательно», — написал Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сенате США работают над законопроектом, в котором продажу другим странам передовых систем вооружения, в частности, истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, увяжют с ограничением на покупки последними иностранных технологий, которые угрожают американским, например, российской системы С-400 «Триумф», пишет Breaking Defense.

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