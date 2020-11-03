Минск, , 12:41 — REGNUM «Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Белоруссии? Это ненормально», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина.

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Развивая тему подготовки священников в Белоруссии, Лукашенко сообщил, что надо «более интенсивно готовить своих католических священнослужителей» в постсоветской республике. По его словам, этот вопрос был поставлен ещё перед Папой Римским Бенедиктом XVI. Лукашенко подчеркнул: «Мы будем на этом настаивать».

По мнению Лукашенко, православная Минская духовная семинария находится в Жировичах (Гродненская область, Западная Белоруссия), и туда же следует перенести Минскую духовную академию.

«Дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры», — подчеркнул белорусский политик.

Лукашенко обратился к теме пандемии, опасность которой он в начале года отрицал, а летом признался, что «на ногах» переболел COVID-19. Как сообщает президентская пресс-служба, он отметил, что последствия распространения коронавирусной инфекции серьезно повлияли на экономику как государства, так и церкви.

«Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда — иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем. Это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится — один, вдвоем, с семьей. В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве — если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать», — сообщил Лукашенко.