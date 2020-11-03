Москва, , 12:39 — REGNUM В России необходимо объединить все системы электронного документооборота в единое поле. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Безусловно, у нас в рамках программы уже стоит приоритет объединить все системы электронного документооборота в одно единое целое, так чтобы обеспечить бесшовное прохождение документов между разными органами власти, регионами исполнительными и другими ветвями власти», — заявил Шадаев.

«В этом смысле эти работы запланированы. Дополнительно у нас Минэкономразвития в рамках программы делает большую платформу цифрового нормотворчества для того, чтобы, с одной стороны, упростить подготовку проектов нормативно-правовых актов, с другой стороны — обеспечить связанность принятых актов между собой, возможность их поиска быстро и удобного и работы с ними», — указал он.

По его словам, работа, которая начата на площадках Госдумы и Совфеда в рамках проекта электронного парламента, должна продолжаться.

«Имеет смысл дополнительно подумать о том, чтобы региональные платформы, которые в региональных парламентах поддержат законопроект законотворческой работы, тоже были созданы и интегрированы с единой системой обеспечения законодательной деятельности», — заключил Шадаев.