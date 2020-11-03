Киев, , 12:40 — REGNUM На заседании фракции «Слуга народа» при участии президента Зеленского вечером 2 ноября полноценной дискуссии не получилось, заявил на брифинге в Раде 3 ноября депутат «СН» Александр Качура.

Он отметил, что диалога не получилось, поскольку у президента было слишком «ограниченное время».

«У него действительно вчера были уже эфир, интервью, и ему надо было ехать… Уже постфактум мне удалось пообщаться лично, я высказал свою позицию, предостережения относительно того законопроекта, который был внесен», — сказал Качура.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что на заседании фракции «Слуга народа» Зеленский подробно объяснит депутатам свою позицию по роспуску нынешнего состава Конституционного суда.

До заседания было обнародовано обращение Зеленского к депутатам фракции, в котором он заявил, что последние решения КСУ поставили страну на грань катастрофы.

«Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование», — заявил президент, призвав депутатов «остановить хаос, который создает Конституционный суд за деньги», иначе будет противостояние на улицах.

Вечером в эфире телевидения Зеленский допустил, что если депутаты не поддержат его законопроект, он объявит о роспуске парламента этого созыва.