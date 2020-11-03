Катав-Ивановск, Челябинская область, , 12:37 — REGNUM В Челябинской области депутаты Катав-Ивановска не смогли выбрать главу муниципалитета. Об этом пишут СМИ.

На второй срок претендовал действующий мэр Евгений Киршин. К окончанию конкурса он пришёл единственным кандидатом, и многие наблюдатели полагали, ему ничего не мешает занять кресло главы района ещё на пять лет. Но на заседании собрания депутатов за него проголосовали семь человек. Ещё девять высказались против.

В ближайшее время депутаты объявят новый конкурс. А Киршин уйдёт в отставку. Кто станет временным главой района, пока неизвестно.