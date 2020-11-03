Москва, , 12:37 — REGNUM Победа кандидата в президенты США Джо Байдена на первом открывшемся участке в США, по результатам голосования, вызвала бурную дискуссию между пользователями интернета. Граждане выразили своё мнение 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Сегодня будет жарко в Штатах. Кто бы там не победил недовольство гарантировано с обеих сторон. Избиратели вооружились до зубов, чтобы отстаивать своего кандидата», — пишет Алёна Я.

Многие комментаторы пришли к выводу, что независимо от того, кто победит на выборах президента США, в стране наступит кризисная ситуация. На это указывает то, что американцы стали чаще закупаться оружием.

«Судя по тому, что американцы скупили все оружие в магазинах, выборы обещают быть интересными. И старушка Клинтонша (Хиллари Клинтон) подтянется, как без неё?!», — считает пользователь Владимир.

Часть пользователей оказалась уверена, что выбор граждан США не окажет никакого влияния на их жизнь в экономической сфере. По их мнению, Вашингтоном правят финансовые круги, а президент не имеет к ним никакого отношения.

«Какая разница кто станет президентом, экономика от президента не зависит, и ещё продержится набирая ритм, а президент это политический шут», — поделился мнением Вячеслав Т.

Некоторые пользователи отметили странность, которая заключается в том, что некоторые жители США приняли решение пойти на голосование глубокой ночью, когда только открылись избирательные участки.

«И все-то у них через ноги. Какой смысл в том, чтобы встать ночью и пойти голосовать? А почтой отправить? И все это просто так, потому что все равно учитывают голоса 500 выборщиков», — написал пользователь под псевдонимом «Inna G/K».

Нашлись и те, кто упрекнул политическую систему США за то, что кандидаты в президенты являются высоковозрастными гражданами. Они намекнули гражданам других стран, которые возмущается большим возрастом своих политиков, о том, что в «самой демократической» стране данный фактор доведён уже до абсурда.

«Выбор между двумя дедушками. 74 и 78 лет. Кто там хороводы водит по Белоруссии, мол, пора деду на пенсию?», — пишет Иван И.

Напомним, 3 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на выборах главы государства.