Москва, , 12:33 — REGNUM До сих пор поддерживает отношения партнерского характера и ведет обмен информацией с американским ЦРУ Служба внешней разведки России (СВР). Об этом 3 ноября заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

«Ну, мы, вы знаете, до сих пор поддерживаем партнерские отношения с коллегами из ЦРУ, обмениваемся информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом», — сказал глава СВР.

При этом Нарышкин отметил, что возглавляемое им ведомство осуществляет подобное взаимодействие на уровне практически всех наиболее крупных спецслужб мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) могут получить возможность иметь второе гражданство при решении задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.