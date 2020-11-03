3 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Дарья Юдкевич, , 16:57 — REGNUM В течение всего 2020 года инвесторы были сконцентрированы на воздействии пандемии COVID-19 на экономику и политических ответных мерах на нее. Для сравнения, рынки не отреагировали на опросы, которые показывают, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден имеет преимущество над президентом Дональдом Трампом.

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На первый взгляд, это удивительно, учитывая, что исход выборов может изменить ход игры в экономической политике, проводимой Трампом и республиканцами в Конгрессе. Однако одна из возможностей заключается в том, что инвесторы не уверены в точности опросов.

Согласно отчету CNN, у показателей фондового рынка есть надежный послужной список для прогнозирования результатов выборов: когда индекс S&P 500 падает в течение трех месяцев, предшествующих президентским выборам, это значит, что действующий президент проиграл выборы в 88 процентах случаев. На этот раз рынок практически не изменился за последние три месяца, что наводит инвесторов на мысль, что результат слишком близок к тому, который можно с учетом данной модели ожидать.

Многие эксперты полагают, что если Трамп одержит еще одну победу, то фондовый рынок будет расти, потому что это обеспечит преемственность политики, особенно в том, что касается вероятности будущих сокращений налогов. Однако переизбрание Трампа, вероятно, не будет иметь такого большого влияния на рынок, как его избрание четыре года назад, когда у него было мало шансов на победу.

Трамп и Байден на дебатах Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для сравнения, существует разница во взглядах на то, как фондовый рынок отреагирует на победу Байдена. Одна из причин заключается в том, что бюджетный план Байдена предусматривает как увеличение государственных расходов, так и увеличение налогов для корпораций и домохозяйств, зарабатывающих более 400 000 долларов в год. Другое соображение состоит в том, что принятие соответствующего законопроекта будет зависеть от того, получат ли демократы контроль над обеими палатами Конгресса. В этой связи инвесторы будут сосредоточены на результатах выборов в Сенат США, а также на выборах президента.

Те, кто предвидят рыночную распродажу, считают, что инвесторы негативно отреагируют на перспективу повышения налогов. План Байдена предусматривает отмену закона о сокращении налогов и рабочих мест и повышение ставки корпоративного налога с 21 до 28 процентов. По оценкам это приведет к снижению прибыли на акции компаний из S&P 500 на 5−9% в зависимости от того, будет ли данная мера реализована полностью или сокращена. Кроме того, существует риск почти удвоения ставки налога на прирост капитала и дивидендный доход с 24 до 43 процентов. Если это так, то инвесторы могут получить прирост капитала до конца года.

Контраргумент заключается в том, что влияние повышения налогов, скорее всего, будет временным, и инвесторы в конечном итоге сосредоточат внимание на том эффекте, который усиленные государственные расходы окажут на экономику. Экономисты Goldman Sachs, например, указывали, что победа Байдена и приток демократов в Сенат США, скорее всего, побудят их обновить свои прогнозы по американской экономике. Они полагают, что это повысит вероятность принятия в начале 2021 года пакета фискальных стимулов в размере не менее 2 трлн долларов, за которым последует увеличение расходов на инфраструктуру, зеленую энергетику, здравоохранение и образование.

Наихудшим исходом для рынков принято считать спорные выборы, которые тянутся неделями. В последний раз это произошло на выборах «Буш против Гора» в 2000 году, на определение исхода которых ушло пять недель. Во время этого периода были многочисленные пересчеты и судебные решения, которые добавили волатильности на рынке, и индекс S&P 500 упал почти на 8 процентов. Во всяком случае, исход на этот раз может быть более спорным и неустойчивым, особенно если принимать окончательный вердикт не захочет Трамп.

Наконец, взвесив все эти возможности, что должен сделать благоразумный инвестор, когда станет известен результат выборов?

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Я придерживаюсь рекомендаций, которые дал четыре года назад. Во-первых, не слишком бурно реагируйте на объявление победителя. Напомним, что многие люди верили, что победа Трампа в 2016 году приведет к падению фондового рынка, и первоначальная реакция рынка была почти 900-процентным падением промышленного среднего индекса Доу-Джонса. Затем последовало массовое ралли, которое продолжалось до 2018 года, поскольку инвесторы ожидали, что снижение налогов и дерегулирование приведут к более сильному экономическому росту.

Во-вторых, сосредоточьтесь на вероятной экономической политике, которая будет принята, и признайте, что дьявол часто кроется в деталях. На данном этапе еще слишком рано говорить о том, какие законодательные акты будут приняты, а какие будут сокращены или обойдены. Вот почему исход выборов в Конгресс имеет такое большое значение.

В-третьих, оставайтесь объективными и держите свои политические предпочтения в стороне, когда инвестируете. В то время как фондовый рынок благоприятно отреагировал на перспективу снижения налогов и дерегулирования четыре года назад, последовавшая торговая война с Китаем способствовала повышению волатильности рынка. В конце концов, люди с большей вероятностью примут лучшие инвестиционные решения, если они будут гибкими и открытыми для широкого спектра возможностей, чем если они будут жесткими в своих убеждениях о том, что произойдет.