Киев, 3 ноября 2020, 12:26 — REGNUM Действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Конституционного суда страны являются основанием для его импичмента. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Депутат отметил, что Зеленский совершает конституционный переворот в угоду внешним силам.
Политик добавил, что иностранная «помощь» лишь вгоняет Украину в нищету и войну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко готовит заговор с целью свержения Зеленского.
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