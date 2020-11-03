Киев, , 12:26 — REGNUM Действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Конституционного суда страны являются основанием для его импичмента. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

«Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом конституции, и если гарант готов вытирать об эту конституцию ноги в угоду третьих лиц, плевать, нивелировать её, то стоит один важный вопрос — импичмент президенту за его преступную позицию по отношению к закону», — рассказал Кива.

Депутат отметил, что Зеленский совершает конституционный переворот в угоду внешним силам.

«Президент объявил, что готов к незаконным действиям в интересах третьих лиц — послов G7 и партнёров, которые якобы оказывают помощь нашей стране», — сказал он.

Политик добавил, что иностранная «помощь» лишь вгоняет Украину в нищету и войну.

«Мы увидели ещё одно подтверждение внешнего управления. Сегодня власти в стране нет, да и страны нет, мы — колония с аббревиатурой УКРАИНА», — подытожил Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко готовит заговор с целью свержения Зеленского.

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