Москва, , 12:32 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина Роскосмосу объяснить задержку утверждения ряда космических программ вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Может пора начать сажать пожизненно … », — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «енто я».

Многие комментаторы призвали президента России проводить более жёсткую политику в отношении руководства Роскосмоса. По их видению, необходимо не требовать объяснений, а проводить расследование и наказывать виновных.

«Путин потребовал объяснить, но почему не посадить? Ну и какая в итоге реакция? Дмитрий Рогозин благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания, будем работать еще лучше», — написал Александр Г.

Ряд пользователей предложили не ждать объяснений от руководства Роскосмоса. По их мнению, им и так всё уже известно, ведь, как считают комментаторы, причиной срыва сроков кроется якобы в «растрате выделенных бюджетов».

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что необходимо жёстко наказать виновных в просрочке планов. Роскосмос является крупнейшим предприятием в России и срывы сроков наносят не только экономический ущерб, но вредит репутации Российской Федерации, как космической державе.

«Вообще-то, все эти миллиарды выделяются во вполне конкретные руки. И ставятся вполне конкретные сроки. Поэтому есть 2 пути. 1. Выясняется конкретно, кому что пошло, и куда делось, и наказываются виновные. 2. Выясняется, куда деньги пошли, и наказываются те, после кого путь денег отслеживаться перестаёт или потрачено на нецелевые расходы. … Не справились в срок — также полностью меняется руководство, и новое руководство должно закончить в новый срок и представить отчёт, почему не получилось у предыдущих. Предыдущих наказать соответственно накопанному. Если ничего не накопано — наказать всех разом», — поделился мнением Дмитрий В.

Напомним, 2 ноября президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу объяснить задержку утверждения ряда космических программ. Речь идет о разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, проекте «Сфера» и дальнейшем развитии системы ГЛОНАСС.