Кишинёв, , 12:17 — REGNUM Дебаты с бывшим премьер-министром Молдавии Майей Санду, являющейся участником второго тура президентских выборов в стране, намерен провести на нейтральной платформе действующий глава государства Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок. Об этом 3 ноября молдавский президент заявил на пресс-конференции.

«Прошу граждан проанализировать все риски. Я готов обсудить все эти темы в дебатах с Майей Санду», — сказал Додон.

Также он попросил сотрудников своего выборного штаба связаться со штабом Санду и договориться о встрече на нейтральной платформе.

«Нам есть о чем поговорить», — подчеркнул действующий глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что три кандидата, которые проиграли первый тур президентских выборов в Молдавии, выступили в поддержку победителя первого тура — Майи Санду.