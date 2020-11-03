Минск, , 12:11 — REGNUM Мусульман привёл в пример христианским конфессиям Александр Лукашенко, принимая 2 ноября в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента», — рассказал он главе православной общины Белоруссии.

При этом Лукашенко стал спорить с отсутствующим Франсуа Макроном, сообщив: «Мы никогда себе не позволим, как это недавно президент Франции начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах».

«Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее?», — сказал Лукашенко, обращаясь к Макрону. Он это сделал в присутствии главы Белорусской православной церкви и экс-главы администрации президента Натальи Кочановой, по непонятным причинам оказавшейся третьей на этой встрече.

Лукашенко выступил с неожиданной инициативой: «Ну, вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней, даже больше, давности».

Елисейский дворец пока не отреагировал на инициативы фактического руководителя постсоветской республики, которого не только в Евросоюзе не считают легитимным президентом Белоруссии. Не исключено, что официальной реакции из Парижа не будет.

Напомним, ранее Лукашенко называл себя «православным атеистом» и с теплотой вспоминал свою антицерковную деятельность в советском обществе «Знание». В 2016 году, 11 ноября, он и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии открытия Соборной мечети в Минске. При этом не обошлось без скандала: Лукашенко поцеловал Коран, что многие правоверные восприняли как кощунство.

Вскоре после этого, на пресс-конференции 17 ноября того же года Лукашенко так объяснил свой поступок: «Мы с Реджепом Эрдоганом были на открытии этой мечети. Ему подарили Коран. Я первый раз видел, что он так поцеловал его. И мне такой же Коран. И что я должен был сделать? Я тоже повторил этот жест. Тут меня уже кто-то там критикует. Ну, наверное, думают, что меня «перекрестили» уже. Да нет, меня никто не перекрестил, но я — президент, у меня в стране живет немало мусульман. И я для них тоже президент. И они никогда никаких проблем нам не создавали. У нас с ними идеальные отношения, как с католиками и православными».