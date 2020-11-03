Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп опережает по результатам опроса общественного мнения своего противника демократа Джо Байдена в ряде штатов, указывает портал Real Clear Politics.

Так, в штате Огайо нынешнего главу Белого дома поддерживают 47,4% избирателей, тогда как его оппонента — 46%. В штатах Северная Каролина, Джорджия, Айова и Техас за Трампы готовы проголосовать 47,8%, 47,8%, 47,2% и 47,7% избирателей соответственно, тогда как кандидата-демократа в этих штатах готовы поддержать 47,2%, 47,6%, 45,8% и 46,5% граждан.

В то же время в других колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах, Байден значительно опережает своего оппонента по результатам опросов.

Несмотря на это, в целом ряде колеблющихся штатах, таких как Флорида, Пенсильвания и Мичиган, Трамп несколько проигрывает своему сопернику по результатам опроса общественного мнения. Например, в штате Висконсин отрыв Байдена от Трампа достигает более 6%, в Миннесоте — больше четырех.