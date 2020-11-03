Москва, , 12:10 — REGNUM Многофункциональные центры оказания госуслуг являются промежуточным этапом на пути перехода к электронному документообороту. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Основные государственные услуги можно получить, не выходя из дома — в течение нескольких минут заполнить онлайн-форму и потом получить электронный результат», — заявил Шадаев.

«Как показала пандемия здесь, этот формат абсолютно востребован. У нас более 30 млн граждан оформили свои выплаты таких образом», — указал он.

При этом, по его словам, сейчас в России создана очень эффективная система многофункциональных центров оказания госуслуг, так что соответствующие офисы находятся «в шаговой доступности».

«Но понятно, что мы всё-таки считаем, что это промежуточный этап», — отметил он.