Киев, , 12:11 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, заявил, что готов вернуться на родину, если в оппозиции решат, что он нужен для противостояния лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Это заявление бывший грузинский лидер 3 ноября разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Если объединившаяся грузинская оппозиция сочтет, что мой приезд будет одним из средств для поражения Иванишвили, я заверяю вас, что я найду способ въехать в Грузию, и никакие препятствия не помешают этому желанию», — написал Саакашвили.

Он добавил, что не претендует на особенную роль в политическом процессе в Грузии и считает, что вопрос о его безопасности по своей важности стоит не на первых местах. Это уже не первое обещание вернуться на родину, сделанное Саакашвили за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Лидеры оппозиционных партий заявили, что итоги были «сфальсифицированы» и призвали своих сторонников на акции протеста.

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