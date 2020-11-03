Киев, , 12:08 — REGNUM У здания Конституционного суда Украины (КСУ) начался митинг «в защиту» украинского языка. Об этом сообщил 3 ноября Telegram-канал PavlovskyNews.

Несколько десятков представителей неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скандируют националистические лозунги и требуют не допустить отмены закона «О государственном языке».

Участники акции убеждены, что украинское общество хотят «расколоть» изнутри. По их мнению, украинский язык выполняет ту же роль, что и армия. Если армия защищает Украину от внешнего врага, то украинский язык — от внутреннего, считают «активисты».

Напомним, КСУ рассмотрит обращение 51 депутата Верховной рады Украины, которые считают, что закон «О государственном языке» противоречит конституции Украины.

Напомним, согласно данному закону, с 16 января 2021 года русский язык будет изгнан из украинской сферы обслуживания, а потребителей будут обязаны обслуживать исключительно на украинском языке.

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