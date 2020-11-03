Киев, , 12:04 — REGNUM Украинская власть продолжает попытки нивелирования конституционной юрисдикции и ликвидации Конституционного суда.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Верховной рады), обнародованном 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политсила напоминает, что накануне, 2 ноября, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №4304, анонсированный спикером на согласительном совете как документ, для принятия которого парламент должен «продемонстрировать свою консолидированную позицию».

В ОПЗЖ уверены, что попытка вынести на голосование законопроект, который отменяет вступившее в законную силу решение Конституционного суда Украины, свидетельствует о стремлении парламента посягнуть на независимость судебной ветви власти, закрепленную в конституции Украины.

«Суть законодательной инициативы состоит в том, чтобы возобновить действие норм законов Украины, которые признаны Конституционным судом неконституционными. Это прямо противоречит статье 1512 Конституции Украины, согласно которой «решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стремясь реанимировать нормы закона, признанные неконституционными, путем их «возобновления», парламент Украины, по сути, прибегнул к реваншизму в отношении КС как к мести за принятие решений о неконституционности актов Рады.

Более того, поскольку основной закон Украины не предусматривает такой формы для принятия закона, как возобновление действия определенной нормы, можно утверждать: речь идет о попытке принятия Верховной радой заведомо неконституционного закона неконституционным способом. Это пик правового нигилизма и грубейшее нарушение конституции Украины, подчеркивают в оппозиции.

«Конституционный суд Украины в решении от 8 июня 2016 года № 4-рп/2016 указал, что законы, другие правовые акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, не могут быть приняты в аналогичной редакции, поскольку решения Конституционного суда Украины являются «обязательными к исполнению на территории Украины, окончательными и не могут быть обжалованы». Повторное введение правового регулирования, признанного Конституционным судом Украины неконституционным, дает основания говорить о нарушении конституционных предписаний, согласно которым законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе конституции Украины и должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8 основного закона Украины)», — заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Подавляющее большинство граждан Украины на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года, отказали в доверии представителям партии «Слуга народа» и политике, проводимой Зеленским и его окружением, отмечается в обращении.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что политический кризис, возникший в стране, может быть решен с помощью «перезагрузки» власти.

Но сделать это, считают в партии, необходимо не путем досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда, действовавших в рамках своих полномочий, а путем «перезагрузки» Верховной рады Украины, депутаты которой готовят принятие подобных антиконституционных законов, свидетельствующих об их непрофессионализме, предвзятости и неуважении к Конституции Украины, нарушении прав граждан.

«События, которые происходят вокруг Конституционного суда — попытки неконституционного роспуска состава суда, дискредитация судебного корпуса, вмешательство в деятельность судебного органа, — не только свидетельствуют о конституционном кризисе, но и указывают на наличие конституционного конфликта между ветвями власти, решением которого должны стать внеочередные парламентские выборы, а арбитром — народ Украины как носитель суверенитета и единственный источник власти. Конституционный суд Украины 20 июня 2019 года в решении № 6-р/2019, указал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 конституции Украины», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений вызвало резкую критику со стороны представителей украинской власти и ее западных «партнеров».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что требование Зеленского объяснения судьями их решения является прямым вмешательством в работу судебной системы.