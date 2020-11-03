Джакарта, , 12:04 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио оценил сотрудничество между Индонезией и Турцией в области обороны, исследований и технологий, сообщает Antara.

Бамбанг Сусатио высоко оценил двустороннее сотрудничество между Индонезией и Турцией, дипломатические отношения, которые существуют с 1950 года.

«Особенно в отношении сотрудничества в оборонной промышленности, исследованиях и технологиях, я надеюсь, что оно может быть расширено. Это связано с тем, что обе страны имеют одинаковые амбиции по продвижению национальной независимости в области технологий», — отметил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии.

Известно, что Бамбанг Сусатио встретился с послом Индонезии в Турции. По этому случаю Бамбанг Сусатио выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Турции 30 октября 2020 года.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с землетрясением», — заявил Бамбанг Сусатио.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство индонезийской провинции Ачех отложило соглашение о сотрудничестве с Институтом Франции в знак протеста против французского правительства, дискредитировавшего ислам.

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